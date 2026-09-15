Accoltellato all’alba in via D’Aquino, gli investigatori cercano i responsabili

Gli investigatori stanno ricostruendo la lite tra il 22enne e un gruppo di ragazzi incontrati dopo l’uscita da un locale. Il giovane resta ricoverato in Rianimazione

Nuovi elementi emergono sulla dinamica dell’accoltellamento del 22enne avvenuto all’alba di domenica in via D’Aquino. Secondo quanto ricostruito finora, il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite con un gruppo di ragazzi incontrati poco dopo essere uscito da un locale.

Al termine della colluttazione, gli aggressori si sarebbero allontanati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di identificare i responsabili.

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati sono già al vaglio degli investigatori e potrebbero fornire elementi utili per ricostruire le fasi dell’aggressione e gli spostamenti delle persone coinvolte.

Intanto, restano serie le condizioni del 22enne, sottoposto a un intervento chirurgico all’addome per arrestare l’emorragia che aveva interessato reni e fegato. Il giovane è tuttora ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione del personale medico.