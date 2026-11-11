Allarme bomba nelle scuole. A Taranto evacuato l’ Aristosseno

Una serie di evacuazioni sono state eseguite in alcune scuole pugliesi

A fare scattate l’ allarme questa mattina, una mail contenente minacce di morte e l’annuncio della presenza di ordigni esplosivi. A Taranto è stato evacuato il liceo Aristosseno in via precauzionale.

Il mittente della mail che proviene da Taiwan e che è stata recapitata in numerosi istituti scolastici italiani, circa 100, è “Mikhail Andropov”

In Puglia sono scattate le misure di sicurezza anche a Lecce, a Palo del Colle, a Corato e nella provincia Bat.

Sono al lavoro le autorità per risalire all’ identità dell’ autore di questo gesto e capre i reali pericoli dell’ avvertimento contenuto nel corpo della mail.

