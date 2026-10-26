Castellaneta, sequestro di gas refrigerante: quasi 4.000 bombole e 220mila euro in contanti

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 42 tonnellate di prodotto, per un valore potenziale superiore a 4 milioni di euro. Sette persone denunciate: al vaglio un presunto sistema di rietichettatura di gas proveniente dalla Cina

Quasi 4.000 bombole di gas refrigerante, per un peso complessivo di oltre 42 tonnellate e un valore commerciale potenziale superiore a 4 milioni di euro. È il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Castellaneta, alle dipendenze del Comando provinciale di Taranto, nell’ambito dei controlli sulla commercializzazione dei prodotti e sulla tutela dei consumatori e dell’ambiente.

L’indagine è partita dai controlli economici del territorio, durante i quali i militari hanno rilevato un’intensa attività di commercializzazione di gas refrigerante, utilizzato negli impianti di climatizzazione e nei sistemi di refrigerazione domestici e industriali, oltre che nel settore automobilistico. Sulle bombole sono state riscontrate etichette prive delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa europea, circostanza che ha spinto gli investigatori ad approfondire la provenienza della merce.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di due aree nella periferia di Castellaneta, che sarebbero state utilizzate per lo stoccaggio, il travasamento e la rietichettatura dei prodotti. Secondo la ricostruzione investigativa, il gas, proveniente dalla Cina, sarebbe stato immesso sul mercato con etichette contraffatte, in modo da farlo apparire di produzione italiana.

Nel corso delle perquisizioni, sei persone di nazionalità bulgara sarebbero state sorprese in flagranza di reato. Durante l’intervento, sarebbe stato anche tentato di occultare denaro contante, gettando dal balcone un cartone contenente banconote. Grazie al tempestivo intervento dei finanzieri e all’impiego di un’unità cinofila specializzata nella ricerca di denaro, sono stati recuperati quasi 220.000 euro, successivamente sottoposti a sequestro.

Oltre al denaro, le Fiamme Gialle hanno sequestrato tre autovetture di grossa cilindrata, centinaia di etichette false, attrezzature da lavoro e materiale utilizzato per il confezionamento e lo stoccaggio dei prodotti.

Il quantitativo complessivo di gas sequestrato ammonta a 42.786,10 chilogrammi, contenuti in quasi 4.000 bombole dei tipi R134a e R410A. Secondo le stime investigative, se immessa sul mercato, la merce avrebbe potuto generare ricavi superiori a 4 milioni di euro.

Sette persone, sei delle quali di nazionalità bulgara, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. Le ipotesi di reato contestate, secondo quanto riferito, comprendono la violazione della normativa penale a tutela dell’ambiente, la ricettazione e la frode nell’esercizio del commercio.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto ai traffici illeciti e alle pratiche commerciali irregolari, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente, della concorrenza e dei consumatori.