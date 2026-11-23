Le ricerche nelle campagne joniche, condotte anche con l’ausilio delle unità cinofile, hanno portato alla scoperta di tre borse con 24 involucri di droga. In 48 ore sequestrati complessivamente 35 chili

Un deposito di cocaina nascosto tra la vegetazione, sotto pietre e pale di fico d’India. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria nelle campagne di Sava, al termine di un’attività investigativa congiunta che, nell’arco di appena 48 ore, ha portato al sequestro di circa 35 chilogrammi di sostanze stupefacenti nel territorio jonico.

L’ultimo ritrovamento, il più consistente, è avvenuto in un’area rurale priva di recinzione, individuata dagli investigatori come possibile luogo di stoccaggio della droga.

Sulla base di mirati accertamenti info-investigativi, gli operatori delle due forze di polizia hanno avviato un servizio di osservazione e perlustrazione della zona. Le ricerche, condotte palmo a palmo anche con il supporto di un’unità cinofila della Polizia Penitenziaria, hanno consentito di individuare tre borse in tela abilmente nascoste tra la fitta vegetazione e mimetizzate sotto pietre e pale di fico d’India.

All’interno erano custoditi 24 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo lordo di 27,5 chilogrammi. Sul posto è intervenuto anche il personale della Polizia Scientifica, che ha eseguito i rilievi tecnico-descrittivi necessari a documentare il ritrovamento.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività congiunte di controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Penitenziaria. In appena due giorni, l’attività investigativa ha permesso di sottrarre al mercato illecito circa 35 chilogrammi di cocaina, il cui valore, secondo le stime, si aggirerebbe complessivamente intorno ai 3 milioni di euro.