Durante la perquisizione i militari avrebbero trovato 6 grammi di cocaina e 2,5 grammi di hashish. Sequestrati anche 225 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio

Un controllo stradale si trasforma in un’operazione antidroga. È accaduto nella tarda serata del 24 novembre a Monteiasi, dove i Carabinieri della Stazione di Grottaglie hanno arrestato un uomo di 30 anni, domiciliato a Grottaglie, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato fermato durante un ordinario servizio di perlustrazione del territorio. I militari hanno sottoposto a controllo l’autovettura sulla quale viaggiava e, durante la verifica dei documenti, il suo atteggiamento particolarmente nervoso avrebbe attirato la loro attenzione, inducendoli ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale.

Nelle tasche dei pantaloni del trentenne i Carabinieri avrebbero trovato 19 dosi di una sostanza presumibilmente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 6 grammi, oltre a due pezzi di hashish, del peso totale di 2,5 grammi. Sequestrati anche 225 euro in contanti, somma che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di spaccio.

Le verifiche sono state successivamente estese all’abitazione dell’uomo. Nella sua camera i militari hanno rinvenuto un bilancino di precisione, presumibilmente utilizzato per pesare le sostanze stupefacenti. Tutto il materiale è stato sequestrato. La droga sarà ora sottoposta ad analisi da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, per determinarne l’esatta composizione.

Al termine delle formalità di rito, il trentenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, accompagnato nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri per contrastare la diffusione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.