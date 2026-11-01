Droga e fuga dai Carabinieri: 56enne arrestato a San Giorgio Ionico

L’uomo non si sarebbe fermato all’alt dei militari e avrebbe tentato di disfarsi dello stupefacente durante l’inseguimento

Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha tentato di seminare i militari lungo le strade di San Giorgio Ionico. La fuga, però, si è conclusa con uno schianto contro la saracinesca di una rimessa privata. È finito così l’inseguimento che, nel pomeriggio del 30 ottobre, ha portato all’arresto di un 56enne del posto.

Tutto è cominciato all’incrocio tra via Trento e via Trieste, quando i militari della locale Stazione hanno intimato l’alt all’automobilista. L’uomo, invece di fermarsi, avrebbe improvvisamente accelerato, dando il via a una fuga tra le vie cittadine.

Durante l’inseguimento, il 56enne avrebbe anche tentato di disfarsi di un involucro, lanciandolo dal finestrino. Un gesto notato dai Carabinieri, che poco dopo hanno recuperato il pacchetto. La corsa si è intanto conclusa quando il conducente ha perso il controllo dell’auto, finendo contro la saracinesca di un deposito privato.

All’interno dell’involucro i militari hanno trovato 22 grammi di cocaina. La successiva perquisizione nell’abitazione dell’uomo ha consentito di rinvenire altri 41 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi. La droga e il materiale sequestrato sono stati trasmessi al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto per gli accertamenti di rito.

Sulla base degli elementi raccolti, il 56enne è stato arrestato in flagranza, poiché ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità giudiziaria, informata dell’accaduto, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.