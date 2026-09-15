Fugge dai Carabinieri e nasconde la droga sotto un furgone: arrestato 40enne

L’uomo avrebbe tentato due volte di sfuggire ai militari. Sotto un furgone trovati circa 20 grammi di sostanza verosimilmente cocaina

Ha visto arrivare la pattuglia dei Carabinieri e, invece di proseguire per la sua strada, avrebbe iniziato a correre. Una reazione che ha insospettito i militari e che, poco dopo, avrebbe portato alla scoperta di un involucro contenente circa 20 grammi di sostanza stupefacente. È accaduto la notte scorsa nel centro di Taranto, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 40enne del posto, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, alla vista dell’auto di servizio l’uomo avrebbe improvvisamente accelerato il passo, per poi fuggire a piedi e far perdere le proprie tracce tra le vie della zona. I Carabinieri, insospettiti dal comportamento, hanno avviato le ricerche e sono riusciti a rintracciarlo poco dopo.

La fuga, però, non si sarebbe conclusa. Alla vista della pattuglia, il 40enne avrebbe estratto dal proprio borsello un involucro di plastica trasparente, nascondendolo sotto un furgone parcheggiato in strada. Subito dopo avrebbe tentato nuovamente di allontanarsi a piedi.

Il gesto non sarebbe sfuggito ai militari, che lo hanno inseguito e bloccato poco dopo. A quel punto è stato recuperato l’involucro, trovato proprio sotto il furgone. All’interno i Carabinieri avrebbero rinvenuto circa 20 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre trovati 145 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, il 40enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, accompagnato presso la propria abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari.