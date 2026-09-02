Giochi del Mediterraneo, tentata violenza nel Villaggio degli atleti: indagini in corso

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Una pallavolista francese avrebbe chiesto aiuto dopo aver respinto il presunto aggressore. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di bordo

Le forze dell’ordine stanno indagando su un tentativo di violenza sessuale commesso da un atleta nordafricano ai danni di una pallavolista francese nella notte tra il 30 e il 31 agosto sulla nave da crociera che ospita il villaggio atleti dei Giochi del Mediterraneo in corso a Taranto. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini riprese dalle telecamere presenti sulla nave.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’atleta francese avrebbe respinto il suo aggressore chiedendo aiuto e richiamando l’attenzione del personale di bordo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e la polizia. La ragazza – portata in ospedale per accertamenti – non avrebbe riportato lesioni.

Il presunto aggressore è un calciatore di nazionalità marocchina che – a quanto si apprende – avrebbe già fatto rientro nel paese d’origine ieri mattina. L’atleta francese, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti medici, ha fatto rientro al villaggio atleti. (Ansa)