Grottaglie, ferisce l’ex compagna con un coltello: arrestato un 54enne

La donna era stata accompagnata al pronto soccorso con una profonda ferita alla mano. Gli agenti hanno sequestrato un coltello nell’abitazione dell’uomo, ora ai domiciliari

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 54 anni, originario della provincia di Brindisi, ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. L’intervento degli agenti del Commissariato di Grottaglie è scattato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove era stata segnalata la presenza di una donna con una profonda ferita da arma da taglio alla mano destra.

Dai primi accertamenti e dal racconto della vittima, i poliziotti avrebbero ricostruito che la ferita sarebbe stata provocata dall’ex compagno della donna durante una lite per motivi sentimentali, avvenuta all’interno dell’abitazione dell’uomo.

Secondo quanto riferito dalla donna, l’incontro era stato inizialmente organizzato per un chiarimento sulla relazione, terminata da qualche tempo. La situazione sarebbe però degenerata quando lei avrebbe manifestato la volontà di andare via. L’uomo, presumibilmente in stato di ebbrezza, avrebbe reagito impugnando un coltello da cucina e, nel corso della concitazione, le avrebbe provocato una profonda ferita alla mano.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli agenti di recuperare e sequestrare un coltello ritenuto compatibile con quello presumibilmente utilizzato durante la lite. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, il 54enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.