Guardia di Finanza, sequestro preventivo a Taranto: sette persone indagate

Il provvedimento riguarda una società attiva nel commercio all’ingrosso di generi alimentari. I beni sequestrati superano il valore di 1,2 milioni di euro

Sequestro preventivo del compendio aziendale di una società tarantina attiva nel commercio all’ingrosso di generi alimentari e di beni per un valore complessivo superiore a 1,2 milioni di euro. Il provvedimento è stato eseguito il 21 ottobre 2026 dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Taranto, in attuazione di un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale ionico su richiesta della Procura della Repubblica.

Sono sette le persone indagate nell’ambito dell’inchiesta: soci, amministratori e dipendenti, di fatto e di diritto, delle imprese coinvolte. A loro carico vengono ipotizzati, a vario titolo, i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio, occultamento della documentazione contabile e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L’indagine è stata avviata in seguito al fallimento, dichiarato nel 2023, di un’impresa tarantina gravata da ingenti debiti nei confronti dell’Erario. Gli approfondimenti investigativi, condotti dai finanzieri sotto il coordinamento della Procura, avrebbero consentito di raccogliere elementi indiziari su un presunto trasferimento fraudolento del patrimonio aziendale a favore di una nuova società con sede a Taranto, operante nello stesso settore commerciale e ritenuta riconducibile, di fatto, ai medesimi soggetti.

Sulla base degli elementi acquisiti, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dell’intero compendio aziendale della nuova società, delle relative quote sociali e dei beni nella disponibilità degli indagati. L’azienda è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Taranto.

Nel corso delle indagini, nei confronti di uno degli indagati, già detenuto per altre ragioni, è stata inoltre ipotizzata la violazione relativa all’indebito utilizzo di un apparecchio telefonico all’interno di un istituto penitenziario. La Procura aveva chiesto anche l’applicazione di misure cautelari personali nei confronti degli indagati. La richiesta non è stata accolta dal gip, che ha ritenuto non attuali le esigenze cautelari prospettate.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Gli elementi raccolti e il provvedimento cautelare hanno carattere provvisorio e non costituiscono un accertamento di responsabilità. La posizione degli indagati dovrà essere valutata nel prosieguo del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.