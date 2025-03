Imprenditore derubato nella sua casa a San Vito: portati via cinque chilo di oro e 100mila euro

I ladri, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbero introdotti nell’abitazione per forzare la cassaforte. La Polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire ai responsabili

Cinque chili di oro in gioielli e 100mila euro in contanti, questo il bottino del furto avvenuto in un appartamento di San Vito ai danni di un imprenditore tarantino.

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione per forzare la cassaforte, dal quale hanno portato via un ingente quantitativo di monili e oggetti preziosi. Sul posto è giunta la Polizia di Stato e gli agenti della scientifica per i rilievi del caso e per avviare le indagini per cercare i responsabili. Al vaglio anche le immagini degli impianti di sorveglianza della zona.