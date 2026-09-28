Incidente sulla Taranto-Grottaglie, scontro tra più auto: una vettura si ribalta

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i sanitari del 118. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento

Si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 settembre, un incidente stradale lungo la Strada Statale 7, all’altezza dello svincolo per San Giorgio Ionico.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste coinvolte più vetture e, a seguito dello scontro, una delle auto si sarebbe ribaltata sulla carreggiata. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella messa in sicurezza dell’area, insieme ai sanitari del 118.