Lite tra fidanzati nel Tarantino: un arresto e una denuncia della Polizia di Stato

L’uomo era visibilmente agitato e ha opposto resistenza ai due agenti giunti sul posto

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 35 anni perché ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto in quel centro storico dove era stata segnalata una violenta aggressione ad una giovane donna che per sfuggire all’ira del suo fidanzato sarebbe riuscita a trovare riparo in un’abitazione sita al piano terra.

I poliziotti, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno individuato la vittima che aveva ancora il volto insanguinato ed il suo presunto aggressore, un noto pregiudicato di 35 anni, che incurante della loro presenza ha continuato nella sua violenta condotta.

Il 35enne, visibilmente agitato, si sarebbe mostrato sin da subito insofferente all’intervento delle Forze dell’Ordine tanto da opporre una concreta resistenza ai due poliziotti che erano intervenuti per bloccare l’aggressione. Dopo alcuni concitati minuti l’uomo è stato riportato alla calma.

La giovane vittima è stata accompagnata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Dalle sue successive dichiarazioni i poliziotti hanno appreso che già in passato era stata vittima di simili aggressioni mai denunciate alle Forze dell’Ordine.

Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il 35enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari. Gli ulteriori approfondimenti investigativi avrebbero fatto emergere anche le responsabilità della donna che in almeno un paio di passati litigi avrebbe a sua volta provocato lesioni al suo compagno. Pertanto alla luce di quanto accertato i poliziotti hanno proceduto al suo deferimento perché ritenuta presunta responsabile del reato di lesioni personali aggravate.