Lizzano, mangiano funghi velenosi raccolti in giardino: donna in gravi condizioni

La cinquantenne è ricoverata in Rianimazione al Policlinico di Bari. Il marito è all’ospedale di Taranto con un quadro clinico stazionario. Identificata la specie: Lepiota brunneoincarnata

Una donna di circa 50 anni è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari dopo aver ingerito funghi raccolti nel cortile della propria abitazione, a Lizzano. Il marito, che aveva consumato lo stesso pasto, si trova invece ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il suo quadro clinico è attualmente stazionario.

L’intossicazione risalirebbe a giovedì scorso. Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi avevano mangiato insieme i funghi senza manifestare inizialmente alcun disturbo. I primi sintomi si sono presentati circa dodici ore dopo, rendendo necessario l’intervento del 118 e il successivo trasferimento in ospedale. Le condizioni della donna hanno richiesto il trasporto al Policlinico di Bari.

Gli accertamenti sui residui del pasto hanno consentito di identificare la specie responsabile dell’intossicazione: la Lepiota brunneoincarnata, un fungo altamente tossico la cui ingestione può provocare gravi danni al fegato.