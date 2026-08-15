Marina di Pulsano, uomo muore dopo un malore in spiaggia a Ferragosto

La vittima, un uomo di mezz’età, avrebbe accusato un improvviso malore e chiesto aiuto a un parente prima di raggiungere la spiaggia. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118

Nel giorno di Ferragosto a Marina di Pulsano, un uomo di mezz’età ha perso la vita dopo aver accusato un improvviso malore.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accusato il malore mentre si trovava in prossimità della spiaggia e avrebbe chiesto aiuto a un parente. Nonostante le difficoltà, sarebbe poi riuscito a raggiungere una spiaggia libera.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, insieme all’automedica. I sanitari hanno a lungo tentato di rianimare l’uomo, ricorrendo anche all’utilizzo del respiratore. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile.

Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.