Massafra, la GdF ha sequestrato un vasto vivaio abusivo

di Angelo Nasuto

L’intervento dei finanzieri ha impedito la commercializzazione sul mercato agroalimentare e l’eventuale introduzione in zone ancora indenni di un ingente quantitativo di piante mai sottoposte alla sorveglianza della Regione Puglia

Spesso si parla da anni del problema della Xylella, malattia che attanaglia le piante di ulivo e gli alberi di questa importante specie vegetale, da cui deriva la produzione lecita di un bene alimentare importante nell’ambito della famosa dieta medieterranea: l’olio, ormai diventato esclusivo nella sua produzione più pura e sicura.

Proprio questa pianta, caratteristica del territorio pugliese molto colpito dalla malattia vegetale prima citata, è al centro di un sequestro avvenuto dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca, nel territorio della Tebaide. Nel completare un’operazione di intelligence economico-finanziaria, gli agenti delle Fiamme Gialle hanno individuato e sequestrato un vasto vivaio abusivo realizzato in agro di Massafra.



Era stata organizzata un attività commerciale illegale, fondata sulla coltivaizone e la vendita di tantissime piante d’ulivo. Il tutto era stato allestito all’interno della cosiddetta “zona cuscinetto” – area strategica per il contenimento dell’infezione da Xylella – su un terreno agricolo ben nascosto e occultato quindi dalla fitta vegetazione, in totale violazione delle norme per la prevenzione e protezione dagli organismi nocivi fitopatogeni.



Nel corso dei controlli, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto e posto sotto sequestro 79.000 piante di ulivo e oltre 100.000 semi pronti per la piantumazione, tutti del tutto privi del prescritto passaporto fitosanitario che ne attesta la tracciabilità, la specie e la provenienza geografica.

L’intervento dei finanzieri ha impedito la commercializzazione sul mercato agroalimentare e l’eventuale introduzione in zone ancora indenni di un ingente quantitativo di piante mai sottoposte alla sorveglianza della Regione Puglia. L’operazione conferma l’impegno costante del Corpo a tutela della legalità e a salvaguardia degli imprenditori e consumatori del settore primario.