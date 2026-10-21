Massafra, non si ferma all’alt e fugge: schianto dopo l’inseguimento

di Angelo Nasuto

L’auto è finita contro un muretto in viale Magna Grecia. Sei giovani sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale San Pio di Castellaneta. Alla guida ci sarebbe stato un minorenne

Momenti di tensione ieri sera a Massafra, dove un inseguimento dei Carabinieri si è concluso con un violento incidente stradale. Un’Audi RS3, con sei giovani a bordo, è finita contro un muretto lungo viale Magna Grecia dopo aver ignorato, secondo le prime ricostruzioni, l’alt imposto da una pattuglia dell’Arma. Tutti gli occupanti sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

La vicenda è iniziata in via dello Stadio, la strada che costeggia il lato nord dell’impianto sportivo cittadino. Qui i militari avrebbero intimato l’alt al conducente dell’auto, una vettura di grossa cilindrata. Per ragioni ancora da chiarire, il giovane alla guida non si sarebbe fermato, dando origine all’inseguimento.

La fuga è proseguita lungo viale Magna Grecia, dove il conducente avrebbe perso il controllo dell’Audi, terminando la corsa contro il muretto a margine della carreggiata. Nel corso dell’inseguimento, secondo le prime informazioni, l’auto avrebbe anche tamponato un altro veicolo.

L’impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. A bordo dell’Audi viaggiavano sei giovani, tutti soccorsi e trasferiti all’ospedale San Pio di Castellaneta. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, insieme ai Vigili del Fuoco e a diverse pattuglie dei Carabinieri, impegnate nei rilievi e nella ricostruzione dell’accaduto.

Alla guida, stando a una prima ricostruzione, ci sarebbe stato un minorenne, che non sarebbe in possesso della patente di guida. Restano da accertare le ragioni della mancata osservanza dell’alt e le circostanze in cui il giovane sarebbe entrato in possesso dell’automobile. Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire con precisione la dinamica del presunto tamponamento e dello schianto finale, verificando eventuali responsabilità.

Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Massafra. La posizione del conducente e gli eventuali provvedimenti adottati nei suoi confronti dovranno essere precisati sulla base delle informazioni ufficiali.