mercoledì 21 Ottobre 26
CP

Massafra, non si ferma all’alt e fugge: schianto dopo l’inseguimento

Cronaca

Articoli Correlati

San Marzano, l’Usb denuncia le condizioni della postazione 118: “Serve il trasferimento”

CP -
Ratti, impianto elettrico malfunzionante e carenze nella sicurezza tra le criticità segnalate dal sindacato, che diffida i vertici competenti e chiede di spostare il...
Read more

Taranto, 19enne fermato dai Carabinieri: sequestrati circa 64 grammi di droga

CP -
La sostanza, ritenuta presumibilmente hashish, è stata trovata in parte durante il controllo e in parte nell’abitazione del giovane. Sequestrati anche materiale per il...
Read more

Emergenza abitativa, le criticità del centro storico di Taranto

CP -
di Stefano Cervellera Delle 27.197 abitazioni del Borgo, ben 7.726 risultano vuote, pari al 28,4% del patrimonio immobiliare locale. Di fatto, quasi la metà (46%)...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand