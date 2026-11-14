Omicidio Bakary Sako, la Procura contesta l’ odio razziale

La notte del 9 maggio in Piazza Fontana a Taranto, il 35enne originario del Mali fu accoltellato a morte. I responsabili, prima del delitto, avrebbero preso di mira altri tre stranieri

È stato disposto il giudizio immediato per i quattro minorenni coinvolti nell’ uccisione di Bakary Sako. Nel decreto sono emersi nuovi dettagli: all’ alba del 9 maggio, in piazza Fontana, la vittima fu accoltellata con tre fendenti ma non fu l’ unico bersaglio. Secondo la ricostruzione investigativa, i sei giovani coinvolti nell’ efferato delitto, prima di Bakary Sako, avrebbero inseguito e attaccato altri tre uomini stranieri con pistole ad aria compressa.

La Procura pertanto, contesta anche l’ aggravante dell’ odio razziale.Per i quattro indagati minorenni, il processo inizierà a gennaio. Il provvedimento, richiesto dagli inquirenti e disposto dalla giudice per le indagini preliminari Paola Morelli, consente di arrivare direttamente al dibattimento senza passare dall’udienza preliminare.