Operaio Kyma Ambiente investito da un tir nel quartiere Tamburi

L’incidente all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo mentre il lavoratore era in servizio. Soccorso dal 118 e portato in ospedale; sul posto Polizia Locale e tecnici Spesal per accertare la dinamica e le condizioni di sicurezza

Un addetto alla pulizia delle strade è rimasto coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nel quartiere Tamburi. L’episodio è avvenuto all’incrocio tra via Medaglie d’Oro e via Abruzzo, mentre il lavoratore stava svolgendo il proprio servizio.

Stando alle prime informazioni raccolte, l’uomo, dipendente della società Kyma Ambiente, sarebbe stato urtato da un tir in transito nella zona. Il contatto con uno degli pneumatici del mezzo avrebbe causato la perdita di equilibrio dell’operaio, che è caduto sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: il personale del 118 ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente e ha poi trasportato il lavoratore in ospedale per ulteriori controlli.

Sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, in particolare il reparto di infortunistica stradale, per effettuare i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell’accaduto.

Presenti inoltre i tecnici dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro), chiamati a verificare le condizioni operative e il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere stradale al momento dell’incidente.