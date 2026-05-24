Palagiano, incendio in area dismessa

In fiamme tubi irrigui, un’ alta colonna di fumo nero. Indagini in corso, nessun ferito

Un vasto incendio è divampato questa mattina nelle campagne di Palagiano, in provincia di Taranto, interessando un terreno recintato e in stato di abbandono nell’area dell’ex Ente Irrigazione.

Le fiamme hanno coinvolto vecchi pozzi e diverse cataste di tubi irrigui in plastica, provocando una densa nube di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni dei residenti della zona, allarmati dalla colonna di fumo che si è alzata nell’area nord dell’agro cittadino.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica, insieme agli agenti della polizia locale e ai carabinieri della Compagnia di Massafra, oltre alle associazioni di protezione civile. Non si registrano feriti. Restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Sul luogo del rogo si è recato anche il sindaco Domiziano Lasigna, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione.

“In modo improvviso le fiamme hanno interessato l’area ex Ente Irrigazione, dove erano presenti alcune cataste di tubi irrigui che, bruciando, hanno generato una colonna di fumo nella zona nord dell’agro di Palagiano, alle porte della città”, ha scritto il primo cittadino sui social. “Gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri della compagnia di Massafra e le nostre protezioni civili sono intervenuti tempestivamente. I vigili del fuoco hanno spento l’incendio. Saranno effettuati accertamenti per chiarire le cause del rogo”, ha aggiunto. ( Ansa )