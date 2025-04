Poliziotto libero dal servizio salva una giovane donna finita fuori strada nel Tarantino

L’agente ha notato l’auto uscita di strada, probabilmente a causa di un violento scontro con un albero, ed è intervenuto per soccorrere la conducente

Nel pomeriggio di lunedì, giorno di Pasquetta, tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta, un poliziotto della Questura di Taranto, in servizio presso il Commissariato cittadino “Borgo” mentre percorreva in auto la strada statale che conduce a Tursi, un comune della Val d’Agri, giunto alle porte di un piccolo agglomerato di case, in una zona dove la carreggiata diventa particolarmente impervia e stretta, ha notato un’auto uscita di strada e che probabilmente a causa del violento impatto contro un grosso albero si era capovolta.

Il poliziotto ha bloccato l’auto per prestare soccorso alla conducente che fortunatamente era ancora cosciente seppur con il volto insanguinato. Dopo essersi districato tra le lamiere contorte e tra i vetri frantumati il poliziotto è riuscito attraverso il finestrino posteriore ad estrarre dall’abitacolo la giovane donna che era al volante adagiandola con le dovute cautele sul ciglio della strada provando ad evitare eventuali ulteriori traumi.

Dopo i primi soccorsi alla vittima dell’incidente l’agente di Polizia ha allertato il 118 e le Forze dell’Ordine competenti per territorio e non conoscendo bene la zona ha provato ad inviare tramite WhatsApp l’esatta posizione. Operazione riuscita con successo: dopo qualche minuto con l’arrivo dei sanitari e dell’ambulanza la donna – poco più che ventenne – è stata soccorsa e trasportata al più vicino ospedale a mezzo di un elisoccorso per tutte le cure del caso.

Con l’arrivo dei Carabinieri in servizio in un vicino comune della zona, il poliziotto ha contribuito a delineare la dinamica dell’incidente stradale per poi riprendere la sua strada.