San Giorgio Jonico, ruba un’ auto: arrestato 44enne

L’ uomo è stato colto in flagranza di reato dai Carabinieri

Un uomo del posto, avrebbe dapprima forzato la portiera di un’autovettura, dal cui interno avrebbe asportato un oggetto. Si sarebbe poi diretto verso un’altra autovettura, a quel punto però sarebbe stato fermato dai Carabinieri che lo avrebbero arrestato perché colto in flagranza di reato. L’ uomo infatti, munito di una grossa pietra, avrebbe infranto il deflettore anteriore destro di un’altra autovettura in sosta nelle vicinanze.



L’episodio si è verificato qualche giorno fa durante un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, predisposto dai militari dell’Arma sul territorio.

Il responsabile è stato così accompagnato presso la locale Stazione Carabinieri per gli adempimenti previsti, al cui termine, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari.



Come previsto dalla legge, il 44enne è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

