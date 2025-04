Scappano con la loro auto a un controllo di Polizia: arrestato 21enne nel Tarantino

Il conducente dell’auto, alla vista dei poliziotti che erano scesi dall’auto per un controllo, ha improvvisamente accelerato e con una pericolosa manovra, rischiando di investirli, si è dato alla fuga, imboccando a fari spenti la SS7 facendo perdere le tracce

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un giovane 21enne originario della provincia di Brindisi perché ritenuto presunto responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Un equipaggio del Commissariato di Grottaglie, impegnato nelle ore notturne in mirati servizi del territorio volti alla prevenzione ed alla repressione dei furti d’auto, percorrendo le vie del centro cittadino, ha notato una Fiat Croma con tre uomini a bordo che si aggirava lentamente e con fare sospetto.

Il conducente dell’auto, alla vista dei poliziotti che erano scesi dall’auto per un controllo, ha improvvisamente accelerato e con una pericolosa manovra, rischiando di investirli, si è dato alla fuga, imboccando a fari spenti la SS7 facendo perdere le tracce. Gli agenti del Commissariato, seppur colti di sorpresa da quelle pericolosissime manovre, sono riusciti a rilevare la targa dell’auto in questione ed hanno avviato articolate indagini volte all’individuazione dei tre uomini.

Incrociando i dati presenti nelle banche dati in uso alle Forze di Polizia, gli investigatori sono arrivati in breve tempo all’identificazione del conducente – un giovane incensurato di 21 anni – residente nel comune di Francavilla Fontana che è stato così convocato negli uffici del Commissariato e denunciato in stato di libertà. Per il giovane è stata avviata anche la proposta del Foglio di Via Obbligatorio dal comune delle ceramiche. Sono ancora in corso le indagini per individuare gli altri due passeggeri della Fiat Croma.