Schianto mortale sulla SS100o

Questo pomeriggio un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente stradale in località San Basilio, nel territorio comunale di Mottola

Un violento scontro frontale ha coinvolto due veicoli lungo la strada SS100, già teatro di innumerevoli incidenti, un’ Audi A1 e un autocarro carico di uva. Il bilancio è pesante: a perdere la vita è stato un uomo di 56 anni, originario di Grottaglie. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle autorità intervenute sul posto, per stabilire l’ esatta dinamica dell’ accaduto. I sanitari del 118 hanno prestato tempestivamente soccorso ai feriti,ma per l’ uomo non c’è stato nulla da fare. La figlia invece che viaggiava con lui, è stata estratta dalle lamiere e trasportata in ospedale, al San Pio di Castellaneta. Ferito il conducente del tir.

I Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre del personale Anas hanno cercato di ripristinare nel più breve tempo possibile la viabilità del tratto di strada coinvolto.