Sicurezza e igiene abitativa, a Massafra proseguono i controlli della Polizia Locale

di Angelo Nasuto

Cinque gli appartamenti ispezionati, quattro quelli risultati non conformi alle norme igienico-sanitarie. Verifiche anche nel centro storico

Non si fermano a Massafra i controlli della Polizia Locale sulle condizioni degli alloggi e sui possibili casi di sovraffollamento abitativo. Una situazione che da tempo interessa diverse zone del centro urbano e che, secondo quanto emerso dalle verifiche, presenta criticità legate al rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza e del decoro.

Nella giornata di giovedì 12 novembre, gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato nuovi sopralluoghi, organizzando un servizio di pattugliamento a piedi per verificare alcune situazioni segnalate sul territorio. Questa volta, oltre al centro storico, le verifiche hanno interessato anche diverse abitazioni situate nelle aree centrali della città, in particolare nelle zone limitrofe a corso Roma e corso Italia.

Il bilancio dei controlli, articolati in due distinti momenti operativi, è significativo: su cinque abitazioni ispezionate, tre nel centro urbano e due nel centro storico, quattro sono risultate non conformi alle norme igienico-sanitarie.

Per gli immobili interessati potrebbero quindi rendersi necessari ulteriori provvedimenti, comprese le ordinanze di sgombero previste dalla normativa, qualora ne ricorrano i presupposti, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e garantire condizioni abitative dignitose e sicure.

Nel corso della stessa giornata sono stati effettuati anche servizi di pattugliamento appiedato nel centro storico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza degli agenti sul territorio e garantire maggiore sicurezza ai residenti dei quartieri interessati.

A seguire le operazioni era presente anche l’assessore competente Michele Bommino, che ha ribadito la volontà dell’amministrazione comunale di proseguire con le attività di controllo. L’esponente della Giunta Zaccaro, in carica dallo scorso luglio, ha inoltre espresso il proprio ringraziamento a tutto il personale della Polizia Locale per il lavoro svolto con continuità e impegno, sotto il coordinamento del comandante Mirko Tagliente.

Le verifiche si inseriscono in un’attività di controllo che va avanti ormai da diversi mesi e che punta a contrastare situazioni di sovraffollamento e condizioni abitative non conformi alle disposizioni vigenti.

Resta, tuttavia, aperta una questione che meriterebbe un approfondimento più ampio: oltre ai controlli sugli immobili, sarebbe possibile avviare un’attività di ricognizione sistematica per conoscere meglio il fenomeno? Un censimento delle situazioni abitative, nel rispetto della normativa sulla privacy e senza discriminazioni legate alla provenienza o alla condizione giuridica delle persone, potrebbe contribuire a individuare le dimensioni del problema, verificare le responsabilità e programmare interventi più efficaci.

Perché la questione non riguarda soltanto il rispetto delle regole, ma anche la sicurezza, la salute pubblica e la dignità delle persone che vivono in quegli alloggi.