Spari nelle campagne di Marina di Lizzano, numerose segnalazioni al 112

I residenti hanno segnalato la presenza di uomini armati nelle campagne a ridosso delle abitazioni. I Carabinieri hanno identificato i cacciatori, risultati in regola con le autorizzazioni previste

Numerose segnalazioni sono giunte nella giornata di ieri al 112 da Marina di Lizzano. Al centro delle chiamate la presenza di alcuni uomini armati impegnati nell’attività venatoria nelle campagne a ridosso delle abitazioni. A preoccupare i residenti, in particolare, il ripetersi degli spari.

A documentare la situazione ci sarebbe anche un video realizzato nella zona, nel quale si vedrebbero alcuni cacciatori muoversi tra le campagne e fare uso dei fucili. Le segnalazioni hanno fatto scattare i controlli dei Carabinieri, intervenuti sul posto per identificare gli uomini.

Secondo quanto riferito dai residenti, quella segnalata non sarebbe una situazione occasionale. Gli abitanti sostengono infatti che episodi analoghi si ripetano da circa vent’anni.

Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine non avrebbero tuttavia evidenziato irregolarità. I cacciatori controllati sono risultati regolarmente autorizzati all’attività venatoria e in possesso del porto d’armi previsto. Al momento del controllo, inoltre, si trovavano a distanza di sicurezza dalle abitazioni, circostanza per la quale non sarebbero state riscontrate violazioni.

Resta la preoccupazione dei residenti, che hanno manifestato allarme per la presenza di persone armate e per gli spari uditi nelle campagne circostanti le abitazioni.