Statale 100, ennesimo incidente stradale: coinvolte 5 auto

Sarebbero tre i feriti, dei quali uno in codice rosso, coinvolti in un terribile scontro questa mattina

Sulla strada statale 100, teatro spesso di gravi incidenti stradali, nel territorio di Mottola, due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. I danni dell’ impatto violento hanno colpito anche altre tre automobili in transito sul rettilineo di San Basilio. In una delle due auto, una Renault, un’ intera famiglia proveniente dal barese. Il conducente è stato estratto dalle lamiere grazie ai Vigili del fuoco.

Gli altri passeggeri sono stati trasportati con ferite meno gravi presso l’ ospedale di Castellaneta e l’ ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Al lavoro sul luogo dell’incidente i carabinieri della compagnia di Massafra, il 118 di Taranto, l’ Anas e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castellaneta per accertare la dinamica e ripristinare la viabilità nel tratto stradale coinvolto.