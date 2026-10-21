Taranto, 19enne fermato dai Carabinieri: sequestrati circa 64 grammi di droga

La sostanza, ritenuta presumibilmente hashish, è stata trovata in parte durante il controllo e in parte nell’abitazione del giovane. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e contanti

Circa 64 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento e una somma di denaro contante. È quanto sequestrato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Taranto nell’ambito di un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, che ha portato all’arresto di un 19enne, indiziato di detenzione illecita di droga ai fini di spaccio.

Il giovane sarebbe stato sottoposto a controllo dai militari e avrebbe manifestato un evidente nervosismo, circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione personale. Nel corso dell’attività, è stata trovata una dose del peso di circa 2,30 grammi.

Le verifiche sono state quindi estese all’abitazione del 19enne, dove i militari hanno rinvenuto altri 62 grammi circa della medesima sostanza, oltre a materiale ritenuto utile per la pesatura, il taglio e il confezionamento. Sequestrata anche una somma di denaro contante, che gli investigatori ritengono possa essere riconducibile a una precedente attività di spaccio.

La sostanza sequestrata sarà sottoposta alle analisi tecniche e di laboratorio da parte degli specialisti del L.A.S.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, che dovranno accertarne la natura, il principio attivo e il peso netto. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 19enne è stato condotto nella propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.