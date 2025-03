Taranto, 48enne colpito dal calcio di una pistola

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, già nota alle Forze dell’Ordine, l’uomo è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue

Un uomo di 48 anni è stato ritrovato questa mattina, in via Calabria, in strada riverso in una pozza di sangue, probabilmente a causa di una possibile ferita alla testa.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima, già nota alle Forze dell’Ordine, sarebbe stata colpita ripetutamente al capo con il calcio di una pistola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo al Santissima Annunziata in codice rosso. Al momento è ricoverato nel reparto di rianimazione.

Non sono ancora chiari i motivi dell’aggressione. Sul caso indagano i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento