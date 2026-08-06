Taranto, 57enne trovato morto in casa: il cane fa scattare l’allarme

I vicini, allarmati dai continui latrati, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e 118. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso

Un uomo di 57 anni, ex operaio dell’indotto dell’ex Ilva, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Taranto. A far scattare l’allarme sono stati i vicini di casa, richiamati dai continui latrati del cane dell’uomo, che per oltre un’ora ha abbaiato senza sosta.

Dopo aver tentato invano di mettersi in contatto con il 57enne, i residenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 118 che, una volta entrati nell’appartamento, hanno constatato il decesso dell’uomo.

La Procura di Taranto ha disposto gli accertamenti necessari per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita della vittima. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi.