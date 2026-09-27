Taranto, accoltellamento in via Lago di Monticchio: si costituisce il responsabile

Il 22enne, che durante una lite scoppiata in strada venerdì 25 settembre, aveva accoltellato un 54enne, si è presentato in Questura

Secondo le prime informazioni, la lite dello scorso venerdì pomeriggio nel quartiere Salinella, sarebbe degenerata per un diverbio tra più persone in ambito familiare. Il ferito, trasportato all’ospedale SS. Annunziata in codice rosso per aver ricevuto tre fendenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane responsabile, sul quale erano già in corso le ricerche sin dalle prime ore dell’ accaduto, da parte della Squadra Mobile di Taranto, si è presentato negli uffici della Questura di Taranto. Dopo gli adempimenti del caso, è stato condotto nel carcere Magli di Taranto e resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno

l’udienza davanti al gip, dovrebbe essere fissata entro le prossime 48 ore.