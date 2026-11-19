Il giovane è stato assistito dai sanitari nel Pronto Soccorso del SS. Annunziata

Poco prima della mezzanotte un minorenne è stato aggredito in strada, riportando diverse ferite al volto e al corpo. Poi la corsa in ospedale dove gli hanno prestato le prime cure del caso, i sanitari dell’ ospedale SS. Annunziata. Qui il giovane ha raccontato di aver subito una brutale aggressione.

Indagano i Carabinieri per fare luce e ricostruire la dinamica dell’ accaduto: individuare anche gli eventuali responsabili.