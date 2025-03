Taranto, chiuso panificio per gravi carenze igienico-sanitarie

Gli alimenti in cattivo stato di conservazione, pari a circa 350 kg, sono stati posti sotto sequestro mentre il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le gravi irregolarità riscontrate. Allo stesso sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 5mila euro

Continua l’attività della Polizia di Stato finalizzata ad accertare il rispetto della normativa vigente in tema di ristorazione e sicurezza alimentare. Questa volta sotto la lente di ingrandimento della squadra della Divisione di Polizia Amministrativa di Taranto, con la collaborazione del personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), è finito un panificio storico del centro città.

L’ispezione ha consentito di verificare la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie sia all’interno dei locali sia di un locale attiguo utilizzato come deposito e laboratorio, risultato privo di qualsiasi autorizzazione. Inoltre, all’interno dei locali, sono stati rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione e privi di qualsivoglia documento relativo alla loro tracciabilità, congelati impropriamente e stoccati all’interno di celle frigorifere.

Gli alimenti in cattivo stato di conservazione, pari a circa 350 kg, sono stati posti sotto sequestro mentre il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le gravi irregolarità riscontrate. Allo stesso sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare pari a 5mila euro.

A seguito di quanto emerso, il Direttore del S.I.A.N. ha disposto l’immediata sospensione dell’attività fino al ripristino di idonee condizioni igienico-sanitarie e strutturali.