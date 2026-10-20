Taranto, cocaina nascosta sotto il sedile dell’auto: due arresti

Sequestrato oltre mezzo chilo di stupefacente. Nell’operazione della Polizia di Stato recuperati anche più di 2.800 euro e cinque telefoni cellulari

Oltre mezzo chilo di cocaina, più di 2.800 euro in contanti e cinque telefoni cellulari. È quanto sequestrato dalla Polizia di Stato a Taranto nel corso di un’operazione che ha portato all’arresto in flagranza di due uomini di 32 anni, ritenuti presunti responsabili di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato in corso Italia a Taranto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un 32enne tarantino, già noto alle forze dell’ordine, fermo in strada nei pressi di uno stabile. Il giovane, dopo aver parcheggiato il proprio motociclo, appariva agitato e controllava ripetutamente il cellulare, come se fosse in attesa di qualcuno.

Poco dopo, all’arrivo di un’autovettura, il 32enne si è avvicinato al veicolo ed è salito a bordo, intrattenendo una conversazione animata con il conducente, successivamente identificato in un uomo di 32 anni residente a Bari. Insospettiti dalla scena, gli agenti sono intervenuti per un controllo. In quel momento hanno sorpreso il passeggero mentre consegnava al conducente una somma in contanti superiore a 2.800 euro, successivamente sequestrata.

La perquisizione dell’auto ha permesso di scoprire, nascosto sotto il sedile del passeggero, un involucro termosaldato contenente oltre mezzo chilo di cocaina. Gli agenti hanno inoltre sequestrato cinque telefoni cellulari. Al termine degli accertamenti, i due uomini sono stati arrestati e accompagnati nella locale Casa circondariale, a disposizione dell’autorità giudiziaria.