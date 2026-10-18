Taranto, cocaina nell’ armadio: arrestata 37enne

La Polizia di Stato ha arrestato una donna tarantina ritenuta presunta responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nell’ambito della costante attività antidroga, i Falchi della Squadra Mobile hanno focalizzato l’attenzione su un appartamento in via Mazzini che negli ultimi tempi -fanno sapere – sarebbe stato adibito a base per il rifornimento di sostanze stupefacenti ai pusher della zona.

La presunta illecita attività, sarebbe stata gestita da una donna di 37 anni su indicazione del coniuge attualmente agli arresti domiciliari in un comune della provincia jonica. La perquisizione domiciliare ha dato sin da subito i dovuti riscontri.



All’interno dell’armadio della camera da letto, i poliziotti hanno recuperato due involucri di cellophane con all’interno cocaina in polvere ed in pietra, il materiale per il suo confezionamento in dosi e quasi 3mila euro in banconote di piccolo taglio probabile provento dell’attività di spaccio.



Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, la donna è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari.

Si ricorda che per l’indagata vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.