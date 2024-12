Taranto, controlli in un locale in centro: diverse le violazioni accertate

Al titolare e al dj sono state elevate delle sanzioni amministrative

La Polizia di Stato prosegue nei controlli agli esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto delle norme e delle disposizioni di legge da parte di chi somministra alimenti e bevande al pubblico ed organizza attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Nel corso del controllo presso un bar/ristorante sito nel quartiere Borgo, i poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa hanno identificato il titolare, un tarantino di 73enne ed un 33enne impegnato a gestire una consolle musicale dotata di casse acustiche amplificate e luci stroboscopiche, intento a svolgere l’attività di DJ per un evento di intrattenimento e pubblico spettacolo.

La serata era stata pubblicizzata sulla pagina Instagram del locale tanto che risultavano presenti all’esterno del locale circa una cinquantina di persone, alcune intente ad ballare o ad ascoltare la musica, altre a conversare tra loro e a consumare bevande e alimenti.

Di fronte alla richiesta dei poliziotti, il titolare del locale non è stato in grado di presentare il titolo autorizzatorio o la SCIA per l’esercizio dell’attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, motivo per il quale è stata elevata la relativa sanzione amministrativa.

Inoltre, da un’attenta ricognizione dello stato dei luoghi interni ed esterni al locale, non risultavano presenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico del precursore chimico o elettronico da mettere a disposizione dei clienti. Anche per questa violazione della normativa è stata elevata la relativa sanzione amministrativa.

Infine, come documentato da rilievi video e fotografici, l’attività del DJ che si stava svolgendo su una pubblica via all’esterno del locale, con conseguente diffusione ad alto volume di musica ed in una fascia oraria notturna protetta, era in palese violazione del Regolamento di Polizia Municipale del Comune di Taranto, che tutela il riposo e la tranquillità pubblica.

Per questa violazione, il Dj è stato sanzionato amministrativamente e la strumentazione musicale utilizzata per la serata è stata posta sotto sequestro amministrativo.