Taranto, danneggia l’auto dell’ex marito: arrestata 51enne

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 51 anni perché ritenuta presunta responsabile dei reati di violazione delle prescrizioni imposte dalla misura cautelare, danneggiamento e minacce. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in tarda serata al quartiere Tamburi dove era stata segnalata una donna in preda ad una crisi isterica che stava danneggiando un’autovettura lì parcheggiata.

I poliziotti hanno individuato la donna che era intenta a rompere il faro posteriore dell’autovettura, l’hanno bloccata, provando anche a farla tornare alla ragione. Dai successivi accertamenti, è emerso che quell’autovettura era di proprietà dell’ex marito residente in un condominio vicino e che il gesto della donna era da ricondurre presumibilmente ai cattivi rapporti fra i due ex coniugi.

Considerando che i parenti dell’uomo lì residenti si stavano accingendo a scendere in strada per affrontare la donna, i poliziotti con l’ausilio di un altro equipaggio del Commissariato Borgo sono intervenuti per scongiurare qualsiasi atto violento.

Dopo aver riportato la calma, la donna ancora in preda ad un forte stato di agitazione è stata presa in cura dai sanitari del 118 ed accompagnata al pronto soccorso. La 51enne era già destinataria della misura di avvicinamento al suo ex coniuge, provvedimento adottato dalle Autorità competenti dopo le numerose denunce sporte dal suo ex marito. La donna è stata arrestata e, dopo essere stata dimessa dall’Ospedale, è stata posta agli arresti domiciliari.