Taranto, donna investita da un’auto tra via Umbria e via Capitanata

La donna è stata trasportata al pronto soccorso del Santissima Annunziata. In corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro

Incidente stradale questa mattina all’incrocio tra via Umbria e via Capitanata, dove una donna è stata investita da un’auto. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno temporaneamente chiuso il tratto di strada interessato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla donna e successivamente l’hanno trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata per gli accertamenti e le cure del caso. Il Nucleo Infortunistica della Polizia Locale sta effettuando i rilievi necessari a ricostruire con precisione le circostanze dell’investimento.