Un 44enne e un 24 anne, sono gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi in concorso, furto e ricettazione

I Carabinieri della Compagnia di Manduria hanno dato esecuzione, nella notte scorsa a Taranto, a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di due uomini, gravemente indiziati, a vario titolo, di rapina aggravata dall’uso delle armi in concorso, furto e ricettazione.



Il provvedimento – fanno sapere – rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa, avviata nel novembre 2025 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, che ha consentito ai militari dell’Arma di ricostruire tre episodi di rapina consumati tra il mese di novembre 2025 e quello di aprile 2026 ai danni di esercizi commerciali e associazioni di volontariato situati in comuni diversi dell’hinterland tarantino.



Secondo quanto emerso allo stato delle indagini, i due indagati avrebbero agito utilizzando, di volta in volta, autovetture differenti risultate provento di furto. Nello specifico, uno degli indagati, dopo aver raggiunto gli esercizi commerciali, con il volto coperto e armato di pistola, si sarebbe introdotto nei locali, minacciando i presenti e facendosi consegnare il denaro custodito nelle casse.

In uno solo dei tre episodi – aggiungono – avrebbe partecipato il giovane 24enne. Il bottino complessivo delle tre rapine ammonterebbe a 3.394,73 euro.

Gli accertamenti investigativi hanno inoltre consentito di individuare un modus operandi ricorrente, caratterizzato dall’impiego di veicoli rubati per raggiungere gli obiettivi, dall’azione particolarmente rapida per impossessarsi del denaro e dal successivo abbandono delle autovetture utilizzate per le incursioni.



Alla luce degli elementi raccolti e delle valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, sono state disposte misure cautelari differenti: la custodia in carcere per uno degli indagati e gli arresti domiciliari per l’altro. Tra gli elementi valorizzati ai fini delle esigenze cautelari figurerebbero la gravità delle condotte contestate, le modalità operative particolarmente spregiudicate e il verosimile perdurante possesso dell’arma utilizzata

durante le rapine.



Al termine delle formalità di rito, l’uomo destinatario della custodia cautelare in carcere è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, mentre per l’altro è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.



Si precisa – concludono nella nota – che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che i provvedimenti eseguiti hanno natura cautelare, essendo stati adottati sulla base di gravi indizi di colpevolezza allo stato degli atti e restando esperibili i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.

Tutte le persone destinatarie delle misure devono pertanto ritenersi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, che potrà intervenire soltanto all’esito del giudizio e nel contraddittorio tra le parti.