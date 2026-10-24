Taranto, eroina ai domiciliari

Arrestato 26enne dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Taranto hanno tratto in arresto un 26enne, in quanto ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attività dei militari dell’Arma è culminata in una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale nella disponibilità del giovane – già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per analogo reato – è stata rinvenuta una rilevante quantità di verosimile sostanza stupefacente – eroina -, oltre al materiale che, secondo l’ipotesi investigativa, potrebbe essere riconducibile all’attività di confezionamento delle dosi destinate allo spaccio al dettaglio.

I Carabinieri hanno così recuperato 50 grammi complessivi di eroina nonché un’ulteriore dose di verosimile cocaina, rinvenendo altresì materiale per la pesatura e il confezionamento, nonché una somma contante ritenuta presumibilmente riconducibile all’attività illecita.