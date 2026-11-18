L’uomo è stato sorpreso dalla Polizia mentre armeggiava nell’abitacolo di un’utilitaria in via Polibio. Recuperata la refurtiva, del valore di circa 100 euro

La fuga è durata poche centinaia di metri, ma si è conclusa con l’arresto. Un uomo di 54 anni, pregiudicato tarantino, è stato arrestato dalla Polizia di Stato perché ritenuto presunto responsabile di furto aggravato.

L’intervento degli agenti della Squadra Volante è scattato dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che indicava la presenza di un individuo intento ad armeggiare nei pressi di un’auto parcheggiata in via Polibio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’abitacolo di un’utilitaria bianca. Alla vista degli agenti, il 54enne ha abbandonato sul marciapiede alcuni oggetti appena sottratti e si è dato alla fuga.

Ne è nato un inseguimento attraverso le strade limitrofe, terminato poco dopo in via Dante. Qui, grazie al supporto di un secondo equipaggio, l’uomo è stato intercettato, bloccato e messo in sicurezza. Rintracciato dagli agenti, il proprietario dell’auto ha riconosciuto gli oggetti recuperati, per un valore complessivo di circa 100 euro.

Nel corso degli accertamenti, poco distante dal luogo dell’intervento, i poliziotti hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un lucchetto antifurto per bicicletta con cavo in acciaio, ritenuto verosimilmente utilizzato per infrangere i cristalli delle auto. I controlli sono stati estesi anche alle vetture parcheggiate nella zona. In una seconda autovettura è stato individuato il finestrino anteriore destro danneggiato, ma il proprietario, dopo aver effettuato le verifiche, non ha riscontrato ammanchi.

Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all’Autorità giudiziaria competente, il 54enne è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.