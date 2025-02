Taranto, gravi carenze igieniche in un ristorante cinese: sospesa l’attività

Gli agenti hanno ritrovato alimenti in cattivo stato di conservazione privi di qualsiasi documenti relativo alla tracciabilità, impropriamente congelati e stoccati all’interno di celle frigorifere privi di copertura ed in scarse condizioni igieniche

Proseguono i controlli della Polizia di Stato agli esercizi commerciali al fine di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed amministrative imposte dalla legge agli esercenti l’attività di ristorazione.

I poliziotti della Squadra Amministrativa, con l’ormai consolidata collaborazione del personale del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Asl di Taranto e del Servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale, hanno proceduto al controllo di un ristorante cinese nel centralissimo quartiere Borgo.

Da un’accurata ricognizione dello stato dei luoghi del locale sarebbero state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie degli ambienti e delle attrezzature ed anche rinvenuti alimenti in cattivo stato di conservazione, sia di origine animale che di origine vegetale, privi di qualsiasi documento relativo alla tracciabilità, impropriamente congelati e stoccati all’interno di celle frigorifere privi di copertura ed in scarse condizioni igieniche.

Sono stati sequestrati circa 150 kg prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, mentre al titolare dell’esercizio commerciale sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare di 4mila euro.

Il direttore del S.I.A.N. ha disposto l’immediata sospensione dell’attività di ristorazione fino al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie e strutturali. Infine, sempre in zona Borgo, è stato notificato al presidente un circolo privato il provvedimento di cessazione emesso dal Questore di Taranto Michele Davide Sinigaglia.

Misura restrittiva scaturita dal ritrovamento all’interno del club ed al successivo sequestro di 7 slot machine non collegate in rete con l’Agenzia delle entrate oltre alla costante presenza di numerose persone gravate pregiudizi penali che avrebbero potuto provocare un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.