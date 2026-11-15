Taranto, in fiamme due distributori automatici H24

I due episodi si sono verificati a breve distanza. Le telecamere avrebbero ripreso un uomo con una bottiglia, sulla cui natura sono in corso verifiche

Due incendi hanno danneggiato, intorno alle 6 di questa mattina, altrettanti distributori automatici H24 a Taranto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato.

Il primo rogo è divampato all’angolo tra via Cesare Battisti e via Mascherpa, provocando ingenti danni alla struttura. Un secondo incendio si è verificato poco distante, nella stessa via Mascherpa. Proprio la vicinanza tra i due episodi è uno degli elementi al centro degli accertamenti investigativi. A fornire indicazioni utili potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Secondo le prime ricostruzioni, i filmati avrebbero ripreso un uomo aggirarsi nelle vicinanze dei distributori con una bottiglia, che si ipotizza potesse contenere benzina. Un dettaglio ancora da verificare, così come l’eventuale coinvolgimento della persona ripresa nei due episodi.

Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica degli incendi e accertare se i due roghi siano collegati.