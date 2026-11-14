Taranto, in possesso di 22000€: denunciato per ricettazione

L’ uomo era in un’utilitaria parcheggiata nei pressi della Concattedrale e aveva assunto un atteggiamento sospetto

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 67enne residente a Lecce ritenuto presunto responsabile del reato di ricettazione.

Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno notato in viale Magna Grecia un’utilitaria parcheggiata nei pressi della Concattedrale.

Insospettiti dal comportamento di un uomo all’ interno della macchina, hanno eseguito un controllo approfondito sia sulla persona che all’interno del veicolo.

La perquisizione ha dato inizialmente esito negativo per quanto concerne il possesso di sostanze stupefacenti o armi.

Nel vano portaoggetti – fanno sapere – è stato ritrovato un involucro di carta contenente la somma contante di oltre 22mila euro, suddivisa in banconote di vario taglio.

Il sospettato non è riuscito a fornire giustificazioni plausibili circa la provenienza e la legittima detenzione di una così ingente somma di denaro contante custodita in quel modo e pertanto si è proceduto al sequestro preventivo del denaro e di due cellulari rinvenuti nella sua disponibilità.



Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente il 67enne è stato deferito in stato di libertà. Si ribadisce che per l’indagato vige la presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna.

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