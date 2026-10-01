Taranto, incendio in un appartamento in via Monfalcone

Le fiamme sono divampate intorno alle 13. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. Ancora da chiarire l’eventuale presenza di feriti e le cause dell’incendio

Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 13, all’interno di un appartamento in via Monfalcone, a Taranto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni per contenere le fiamme, e la Polizia di Stato, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Secondo le prime informazioni, non è ancora chiaro se ci siano persone ferite. Restano inoltre da accertare le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire l’origine del rogo.

Notizia in aggiornamento.