Taranto, insegnante aggredita a scuola: denunciata la madre di un’alunna

L’episodio è avvenuto alla Giambattista Vico al Quartiere Tamburi. Un incontro chiesto per chiarire un presunto schiaffo in classe sarebbe degenerato in violenza. La docente ha riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non sarebbero gravi

Un incontro chiesto alla dirigenza scolastica per chiarire un presunto episodio avvenuto in classe si sarebbe trasformato in un’aggressione ai danni di un’insegnante. È quanto accaduto lunedì 19 ottobre alla scuola Giambattista Vico, nel quartiere Tamburi di Taranto, dove una madre avrebbe colpito ripetutamente la docente, provocandole lesioni tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, all’origine della vicenda ci sarebbe il racconto della bambina, che avrebbe riferito ai genitori di essere stata schiaffeggiata dalla maestra. Un episodio che, allo stato delle informazioni disponibili, resta da verificare e sul quale sarà necessario fare piena luce.

Per ottenere chiarimenti, i familiari avrebbero quindi chiesto un incontro con la dirigente scolastica. La loro presenza nell’istituto sarebbe stata inizialmente legata proprio alla richiesta di spiegazioni su quanto riferito dalla figlia.

La situazione sarebbe poi degenerata durante l’incontro. Secondo le prime ricostruzioni, la madre si sarebbe scagliata contro l’insegnante, colpendola con schiaffi e pugni. La docente si è successivamente recata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stata sottoposta agli accertamenti medici. Le sarebbe stato riscontrato un trauma cranico, mentre le condizioni, secondo le informazioni emerse, non sarebbero gravi.

La denuncia presentata nei confronti della madre segna un primo passaggio sul piano giudiziario. Restano tuttavia da ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e i fatti che l’avrebbero preceduta, compreso il presunto episodio segnalato dalla bambina. Saranno gli accertamenti a chiarire le responsabilità e a stabilire che cosa sia effettivamente accaduto.