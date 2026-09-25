Taranto, lite in via Lago di Monticchio: ferito un 54enne

L’uomo è stato soccorso dal 118 e trasferito al Santissima Annunziata. Le sue condizioni non sarebbero critiche. Accertamenti in corso sulla dinamica

Un uomo di 54 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 25 settembre, al termine di una lite avvenuta in via Lago di Monticchio, a Taranto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, la discussione sarebbe iniziata in strada e sarebbe poi degenerata fino all’utilizzo di un’arma da taglio. Il 54enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata in codice rosso. Le sue condizioni, tuttavia, non sarebbero critiche e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e identificare tutte le persone coinvolte.

Stando alle prime informazioni, la lite sarebbe maturata in ambito familiare. Un elemento che dovrà essere ulteriormente verificato dagli investigatori nell’ambito degli accertamenti ancora in corso.

La Polizia sta ora ricostruendo la dinamica dell’episodio e le fasi che hanno preceduto l’accoltellamento, oltre a verificare eventuali responsabilità. Ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore.