Cedono altre parti di un edificio già interessato da un primo crollo. I detriti raggiungono il bagno di una palazzina vicina. Nessun ferito. Allarme per le condizioni strutturali di Palazzo Cervo, transennato l’intero isolato

Nuovi cedimenti nel cuore della Città Vecchia di Taranto. Nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, una parte del tetto e del muro di un edificio, già interessato da un primo crollo nei giorni scorsi, ha ceduto ulteriormente, facendo precipitare altri detriti.

Secondo le prime ricostruzioni, alcuni frammenti avrebbero raggiunto il bagno di una palazzina adiacente. Fortunatamente, in quel momento la stanza era vuota e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

A preoccupare è anche la situazione di Palazzo Cervo, edificio che versa in condizioni di grave degrado strutturale. I Vigili del Fuoco avrebbero segnalato un rischio di crollo imminente, disponendo il transennamento dell’intero isolato per impedire l’accesso alla zona.

Il palazzo si trova nelle vicinanze della scuola G. Galilei e di Palazzo Amati, sede di Ketos. Una situazione che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza degli edifici della Città Vecchia e sui rischi legati al progressivo deterioramento del patrimonio edilizio del centro storico.