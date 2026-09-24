Taranto, perseguitava l’ ex: arrestato

Nella notte di mercoledì 23 settembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia CC di Taranto, hanno tratto in arresto un 44enne, presunto responsabile di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna

Una richiesta di aiuto è pervenuta al Numero Unico di Emergenza “112” per un’aggressione compiuta reiteratamente nel corso della serata, da un uomo ai danni di una donna.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’ ex compagno sarebbe stato responsabile di altri episodi minatori e violenti sia nel corso della loro relazione, sia alla conclusione della stessa.

L’ uomo – nella serata del 22 settembre – si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna contro la sua volontà: avrebbe danneggiato le suppellettili e alcuni suoi oggetti personali. L’ ex compagno avrebbe anche minacciato la donna e l’ avrebbe bloccata fisicamente. A un certo punto però, il 44enne si sarebbe dileguato. In un secondo momento si sarebbe ripresentato nella stessa abitazione e avrebbe proseguito l’ aggressione.

I Carabinieri hanno individuato il 44enne nei pressi del complesso residenziale.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, l’uomo, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasportato presso la Casa Circondariale di Taranto.

