Taranto, pietre contro un bus della linea 17: paura a Paolo VI

Un sasso ha infranto il vetro dell’autobus di Kyma Mobilità mentre era in servizio. Il SINAI denuncia l’episodio e sollecita la convocazione del tavolo tecnico in Prefettura per definire le misure di sicurezza

Un nuovo episodio di vandalismo ai danni dei mezzi del trasporto pubblico locale si è verificato nella serata di ieri, 21 ottobre, a Taranto. Intorno alle 21, nel quartiere Paolo VI, un autobus di Kyma Mobilità in servizio sulla linea 17 è stato colpito da un lancio di pietre. Uno dei sassi ha infranto un vetro del mezzo, provocando danni al veicolo e mettendo a rischio l’incolumità dell’autista e dei passeggeri presenti a bordo.

A denunciare l’accaduto è Benedetto Antonucci, segretario aziendale del SINAI (Sindacato Indipendente Autoferrotranvieri Internavigatori), che richiama l’attenzione anche sulla mancata convocazione del tavolo tecnico di controllo da parte della Prefettura.

“Tutto ciò accade mentre restiamo ancora in attesa della convocazione ufficiale del tavolo tecnico di controllo da parte della Prefettura, per programmare e concordare le opportune misure di sicurezza”, afferma Antonucci.

Il segretario aziendale esprime la massima solidarietà al lavoratore e ai passeggeri coinvolti e condanna con fermezza l’accaduto, sottolineando la gravità di gesti che, oltre a danneggiare un mezzo pubblico, possono mettere in pericolo le persone e compromettere la regolarità di un servizio essenziale per la cittadinanza.